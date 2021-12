Verletzte auf Skipisten: Drei Fälle von Unfallflucht in Tirol

Serfaus, Schwendau – Nach einem schweren Skiunfall im Skigebiet Serfaus, bei dem eine Siebenjährige verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem unbekannten Skifahrer. Das Mädchen hatte am Dienstag gegen 14.30 Uhr am Rand der blauen Piste 90 angehalten. Plötzlich fuhr der Unbekannte gegen das Kind. Die junge Skifahrerin erlitt laut Polizei eine schwere Beinverletzung.

Im Skigebiet Penken in Schwendau kam es am Dienstag und Mittwoch jeweils zu einem Unfall mit „Fahrerflucht“. Am Dienstag fuhr ein 31-jähriger Skifahrer gegen 11.30 Uhr auf der Piste Nr. 29 ab, als ihn ein unbekannter Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit streifte. Der 31-Jährige kam dabei zu Sturz und zog sich eine Schulterfraktur zu. Der unbekannte Zweitbeteiligte setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.