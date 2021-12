Großbrand in Innsbruck: Fünf Wohnungen zerstört, kein technischer Defekt

Innsbruck – Dichte Rauchschwaden zogen am Mittwochnachmittag über die Innsbrucker Innenstadt: In einem Gebäude in der Kapuzinergasse war ein Großbrand ausgebrochen, der die Einsatzkräfte bis in den Abend hinein in Atem hielt. Fünf Wohnungen wurden komplett zerstört, der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Verletzt wurde niemand. Experten ermittelten die Brandquelle im Müllraum. Dort könnte das Feuer laut Ermittlungen aus Fahrlässigkeit entstanden oder gelegt worden sein.