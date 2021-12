AlpenBank fusioniert mit Walser Privatbank

Innsbruck, Bregenz – „Die beiden Banken AlpenBank und Walser Privatbank werden künftig ihre Kräfte bündeln und so gestärkt als Alpen Privatbank AG in mehreren Ländern auftreten“, sagt Andreas Gapp, Vorstand des Mehrheitseigentümers Walser Raiffeisen Holding. Die neue Bank sei die einzige Privatbank Westösterreichs mit Spezialisierung auf anspruchsvolles Vermögensmanagement für den wohlhabenden Mittelstand. Die Märkte, in denen sich die Alpen Privatbank bewegen wird, sind Tirol, Salzburg, Südtirol, Trentino, sowie das Kleinwalsertal, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.