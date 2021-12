Gehälter an Bedürftige: KPÖ spendete heuer 215.000 Euro

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (r.) und Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau im Landtag, gaben Einblick in die „offenen Konten“.

Graz – Seit Jahren gehört es bei den steirischen Kommunisten zum guten Ton, am Ende des Jahres in einer Pressekonferenz Bilanz über die „offenen Konten“ zu ziehen. Seit 1998, begonnen hat damit der ehemalige Grazer KPÖ-Stadtrat Ernest Kaltenegger, gibt es diesen „Tag der offenen Konten“. Ein Topf, gespeist mit Geldern aus den Gehältern der Mandatare, sorgt für unbürokratische Hilfe für die Bedürftigen. Seither wurden zusammengerechnet mehr als 2,6 Millionen Euro weitergegeben. Im Schnitt behalten sich die kommunistischen Abgeordneten rund ein Drittel ihres Politikergehalts, der Rest fließt eben in diesen Topf.