Ex-Weltmeister Anderson für WM-Abbruch, auch Noppert positiv

London – Auch der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson hat sich skeptisch über eine sofortige Fortsetzung der Darts-WM im neuen Jahr geäußert. "Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten", sagte Anderson nach seinem 4:3-Sieg gegen den Engländer Ian White in London.