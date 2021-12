Tiger in Zoo in Florida biss Reinigungskraft und wurde erschossen

Miami – In einem Zoo im US-Bundesstaat Florida hat ein Tiger einer Reinigungskraft in den Arm gebissen und ist daraufhin erschossen worden. Nach Angaben der Polizei griff der für eine externe Reinigungsfirma arbeitende Mann nach Schließung des Zoos in der Stadt Naples am Mittwochabend offenbar in das Tiger-Gehege und "streichelte oder fütterte" die Raubkatze - beides "nicht erlaubte und gefährliche Aktivitäten".