Ein Cluster und 49 weitere Omikron-Fälle in Tirol

Die Sequenzierung der positiven Proben hat am Donnerstag 49 weitere Omikron-Fälle in Tirol ergeben. Bisher gab es 268.

Innsbruck – Wie wichtig der öffentliche Aufruf des Landes Anfang der Woche nach Auftreten eines positiven Corona-Falls in der Ischgler Après-Ski-Bar „Kitzloch“ war, haben Testungen der anderen Mitarbeiter gezeigt. Die ursprünglich betroffene Servicekraft hatte sich mit der hochinfektiösen Coronavirus-Variante Omikron infiziert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden drei weitere Beschäftigte positiv getestet. Da nicht auszuschließen sei, dass auch mit anderen Mitarbeitern des Unternehmens, die nicht im Kitzloch arbeiten, in der Freizeit Kontakt bestanden haben könnte, habe die Gesundheitsbehörde ein Massenscreening aller Dienstnehmer veranlasst, teilte das Land gestern mit.

Was die Neuinfektionen in Tirol betrifft, so hat sich die Anzahl in den vergangenen Tagen gegenüber der Vorwoche erhöht. 453 Ansteckungen wurden am Donnerstag gemeldet, dazu liegen 49 weitere positive Covid-Testergebnisse vor, die auf Omikron zurückzuführen sind. Österreichweit gab es 3251 neue Infektionen.