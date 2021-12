TT-Analyse: Loyal und stabil als Bumerang für Felipe

Das historische Umfragetief der Tiroler ÖVP offenbart das Dilemma der Grünen. Im Gegensatz zum Koalitionspartner bleiben sie in den Umfragen stabil und sorgen für Beständigkeit in der schwarz-grünen Landesregierung. Intern sorgt diese Loyalität allerdings in regelmäßigen Abständen für Spannungen, wobei führende Funktionäre öffentlich den grünen Kurs kreuzbrav absegnen, aber in den sozialen Medien und an der Basis dann ihre Muskeln dagegen spielen lassen.