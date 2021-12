Der Koasalauf lädt zum Rennen vor dem Rennen

Für den „Koasalauf App Run“ steht die 16 Kilometer lange Hinterkaiser-Höflinger-Loipe zur Verfügung, mit Start und Ziel im Koasastadion. Die Strecke ist in vier unterschiedliche Streckenabschnitte unterteilt und beginnt mit einem Bergsprint, dem so genannten „Wadlbeißer“, der zum höchsten Punkt der Strecke führt. Vorbei am Rummlerhof, einem der ältesten Wirtshäuser der Gegend, und weiter durch das Windwehen-Moor in den Wald absolviert man die 3600 Meter lange Schleife „Eure Majestät“ und gelangt zu den Grander Höfen. Sehr umkämpft ist das dritte Segment „Adrenalin“, eine rasante und spektakuläre Abfahrt. Zurück zum Koasastadion führt dann der Streckenabschnitt „Flamme Rouge“, ein 1000 Meter langer Zielsprint.