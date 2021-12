Koschuhs „Jahrmarkt der Heiterkeiten“: Aufgespießt und vorgeführt

Am besten ist Koschuh, wenn er dem höheren Unsinn die eigene Ratlosigkeit darüber folgen lässt, wenn er etwa aus der akademischen Abschlussarbeit einer damals Noch-Ministerin zitiert – und der Inhaltsleere mit leerem Blick Zeit und Raum zum Wirken schenkt. Mancher Stumpfsinn kann auch ohne satirische Spitze aufgespießt und vorgeführt werden. Tatsächlich hätte man die Seepocken-Posse in den viral-volatilen Monaten seither fast vergessen. Überhaupt scheint schnelles oder vorschnelles Vergessen und Vergessenwollen ein großes Gegenwartsphänomen zu sein. Deshalb muss man Markus Koschuh dankbar sein, dass er den Irrwitz der vergangenen 356 Tage in Erinnerung ruft – auch und gerade, weil das Erinnern ziemlich weh tut. Wie gern würde man dem Gehörten ein präsidentiales „So sind wir nicht“ entgegnen. Und lässt es dann doch lieber. Weil man gelernt haben will, dass man niemanden belügen darf, auch sich selbst nicht. Gerade deshalb bemühen Verantwortungsträger bisweilen die eigene Vergesslichkeit.