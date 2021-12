Langläufer verletzte 13-Jährigen in Grän mit Stock: Polizei sucht Zeugen

Grän – Gemeinsam mit vier Freunden war ein 13-Jähriger am Silvestertag beim "Neujahrsschreien" in Grän unterwegs. Dabei nahmen die Burschen gegen 14.10 Uhr eine Abkürzung in Richtung Haldensee über eine Loipe. Das störte offenbar einen Langläufer, der den fünf Jugendlichen entgegenkam. Der Mann steuerte auf die letzten beiden Buben zu und streifte sie leicht.