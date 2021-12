"Golden Girls"-Star Betty White mit 99 Jahren gestorben

Los Angeles – Betty White ist tot. Die Schauspielerin, die am 17. Jänner ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte, verstarb am Silvestertag in ihrem Zuhause, wie TMZ.com zuerst berichtete.

Betty White wurde am 17. Januar 1922 in Oak Park, Illinois, geboren. Bereits mit 17 Jahren startete ihre Schauspielkarriere. Große Erfolge feierte White in den 1980er Jahren, als sie in der Kultserie "Golden Girls" die Rolle der Rose Nylund spielte. Für ihre Rolle in der Serie "Hot in Cleveland" wurde sie 2011, 2012 und 2013 für den Screen Actors Guild Award nominiert. (TT.com)