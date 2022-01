Legendäres Jaggas’n soll von der Gemeinde St. Johann veranstaltet werden

Der letzte offizielle Schritt der Vereinsauflösung: Die Spendenübergabe von Obmann Walter Thomas Hauser (r.) an den Obmann der St. Johanner Hilfsgemeinschaft, Klaus Salvenmoser.

St. Johann i. T. – Seit dem Jahr 1973 gibt es das Fest der Vereine in St. Johann, besser bekannt ist es unter dem Namen Jaggas’n. Es ist eines der größten Feste im Tiroler Unterland und erfreut sich großer Beliebtheit. Doch nun hing die Zukunft des Festes am seidenen Faden. Zwei Jahre musste es pandemiebedingt ausfallen und nun hat sich der veranstaltende Verein aufgelöst.

„Wir veranstalten das Jaggas’n seit 2002 und unser Vorstand wird nicht jünger, wir hätten das Ganze gerne in jüngere Hände übergeben. Leider hat sich aber niemand gefunden und auch aus den Vereinen wollte niemand die Organisation übernehmen“, schildert der Chef des Organisationskomitees und Obmann Walter Thomas Hauser bei einer Pressekonferenz.

Und er spricht damit an, dass die Lösung für die Zukunft des Jaggas’n in den Händen der Gemeinde liegt. Sie wird in Zukunft das Fest organisieren. Der bisherige Vorstand wird beratend noch zwei bis drei Jahre zur Seite stehen. „Uns ist es wichtig, dass das Fest weiterbesteht“, sagt dazu St. Johanns Bürgermeister Hubert Almberger. Konkrete Pläne, wie es weitergeht, gibt es aber noch nicht. „Es wird Ende Jänner eine erste Sitzung geben und dann werden wir erste Ideen beraten“, schildert Almberger.