Brände und Verletzte: Deutlich mehr Einsätze in Tiroler Silvesternacht

Am Vellenbergweg in Völs kam es zu einem Terrassenbrand. © Zeitungsfoto.at

Völs, Weerberg, Achenkirch, Innsbruck – Trotz früher Sperrstunde und der strengen Verordnungen nach dem Pyrotechnikgesetz hatten die Einsatzkräfte in Tirol auch in der Silvesternacht allerhand zu tun: So kam es wegen Silvesterraketen zu mehreren Bränden und Verletzten. Im Zillertal ereignete sich außerdem ein Fahrzeugabsturz auf einer Rodelbahn. Auch auf Almhütten kam es zu mehreren Einsätzen.

Wie die Leitstelle Tirol mitteilt, gab es in der Nacht auf den 1. Jänner 2022 deutlich mehr Einsätze als im Jahr zuvor. Überwiegend wurden Einsätze wegen Alkohol, Sturzgeschehen oder Verletzungen durch Freuerwerkskörper registriert. In der Kernzeit zwischen 23.30 und 2 Uhr Früh mussten die Rettungsmannschaften 137 Mal ausrücken, beim Jahreswechsel 2020/21 gab es hingegen in diesem Zeitraum nur 64 Einsätze. Insgesamt waren die Rettungskräfte zwischen 19 und 5 Uhr 363 Mal im Einsatz, im Vorjahr waren es im Vergleichszeitraum 239 Einsätze.

Besonders viel hatte die Rettung mit 317 Einsätzen zu tun. Ein Jahr zuvor war es mit 203 Rettungsfahrten noch vergleichsweise ruhig. Die Feuerwehren wurden heuer 34 Mal, einmal weniger als ein Jahr zuvor, alarmiert. Die Bergrettung musste sogar zwölf Mal ausrücken, im Vorjahr war es zu keinem Einsatz gekommen.

Brände, Kindernotfall, Verletzte

Zahlreiche, speziell über die Kernzeit verteilte Brände stellten sich als Fehl- oder Täuschungsalarme heraus. Vereinzelt mussten aber kleinere Brände gelöscht bzw. Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Bei Einsätzen auf Almütten gab es laut Leitstelle auch einen Kindernotfall. Näheres wurde dazu nicht genannt. Schwere Verletzungen ereigneten sich überwiegend durch falsche Handhabung mit Feuerwerkskörpern.

Schwere Verletzungen an den Augen erlitt ein 19-jähriger Österreicher in Weerberg, als er kurz vor Mitternacht vor dem Wohnhaus seiner Eltern eine Rakete zündete. Sein 59-jähriger Vater stand direkt neben dem jungen Mann, als dieser eine Rakete an einer Zündschnur zünden wollte. Plötzlich kam es zu einer Explosion. Während der 19-Jährige schwer an den Augen verletzt wurde, erlitt sein Vater eine Platzwunde an der linken Stirn und einen Gehörsturz. Beide mussten nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert werden.

Nicht nur in Völs löste eine verirrte Silvesterrakete einen Brand aus. © Zeitungsfoto.at

Ebenfalls in der Klinik landete ein 42-jähriger Einheimischer aus Achenkirch, nachdem er beim Zünden von Feuerwerksbatterien von einem Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen wurde. Laut Polizei hatte der Tiroler gegen 0.30 Uhr mit den pyrotechnischen Gegenständen hantiert. Nach dem Zünden zweier Feuerwerksbatterien der Klasse F2 wurde das Feuerwerk plötzlich unterbrochen. Der Mann hielt darauf bei der Batterie Nachschau. Gerade, als er sich über die Batterie beugte, zündeten weitere Feuerwerkskörper und trafen ihn im Gesicht. Der Mann erlitt eine Rissquetschwunde unterhalb des linken Auges und wurde auch am Auge verletzt. Die Rettung lieferte ihn ins Krankenhaus nach Innsbruck ein.

Verirrte Raketen sorgten für Feuerwehreinsätze

Auch die Feuerwehren mussten mehrfach ausrücken: So kam es in Innsbruck kurz nach Mitternacht wegen einer Silvesterrakete zu einem Glimmbrand: Die Rakete war gegen 0.11 Uhr an der südlichen Außenseite der Hausfassade eines Mehrparteienhauses aufgetroffen und hatte in einer Höhe von rund 15 Metern einen Glimmbrand ausgelöst. Dieser wurde zum Glück schnell von Passanten entdeckt und von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht. Verletzt wurde niemand, an der Fassade entstand nur geringer Sachschaden.

Ein Bewohner musste verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. © Zeitungsfoto.at

In Völs musste die Feuerwehr gegen 2 Uhr Früh ausrücken, weil es zu einem Brand bei einem Mehrparteienhaus gekommen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein fehlgeleiteter Feuerwerkskörper die Terrasse einer Wohnung in Brand gesteckt haben. Das Feuer breitete sich dann auch auf das Wohnzimmer der Wohnung aus. Ein 50-jähriger Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck gebracht werden. Die weiteren Wohnungen des Mehrparteienhauses blieben abgesehen von Rauchgasniederschlägen auf den Balkonen bewohnbar. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Terrasse sowie das Wohnzimmer der betroffenen Wohnung wurden massiv beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Verursacher dieses Schadensereignisses sind im Gange. Im Einsatz standen erneut die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Feuerwehr Völs, die Rettung und die Polizei.

Bereits um 18.30 Uhr ereignete sich im Zillertal ein schwerer Unfall mit einem Pkw auf einer Rodelbahn: Ein 66-jähriger Taxilenker war auf der als Rodelbahn benützten Forststraße in Hintertux unterwegs, als er plötzlich ins Rutschen geriet und rund 100 Meter abstürzte.

Tux-Fahrzeugabsturz mit schwerverletzter Person-Fotocredit: ZOOM.TIROL © ZOOM.TIROL

Während des Absturzes dürfte der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Bergrettung und der Feuerwehr geborgen, zum Helikopterstützpunkt „Alpin 5“ transportiert und von dort in die Klinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen die Bergrettung Tux mit acht Einsatzkräften, die Feuerwehr Tux mit ca. 30 Einsatzkräften, Mitarbeiter der Rettung Tux und Mayrhofen sowie drei Notärzte und der Notarzthubschrauber Alpin 5. (TT.com)