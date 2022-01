Von Liebesproblemen bis Ernährung: Das waren die beliebtesten Podcasts 2021 auf TT.com

🔟 Wenn das Herz zerbricht: So überwindet man Liebeskummer

Unerwiderte Liebe oder Beziehungsende: Der Schmerz sitzt tief und kann psychische und körperliche Auswirkungen haben. Verkriechen oder ablenken, was hilft besser gegen Liebeskummer? Wie lange dauert das und wann sollte man sich professionelle Hilfe suchen? Diese und noch mehr Fragen zum Thema beantwortet Marina Hörtnagl von der Lebensberatung Innsbruck im „Gut zu wissen"-Podcast.

