Altes Problem, selber Vorsatz, neues Jahr? So formuliert man Ziele richtig

Sport machen, mehr Zeit mit Freunden verbringen, Geld sparen, mit dem Rauchen aufhören und gesünder essen führen die Hit-Liste der Neujahrsvorsätze an.

Dass viele Menschen gerade den Jahreswechsel für neue Ziele nutzen, kommt nicht von ungefähr. „Viele lassen Ende Dezember das ablaufende Jahr Revue passieren. Gibt es Bereiche, in denen wir nicht zufrieden sind, setzen wir uns Veränderungsziele“, erklärt Marie Hennecke. Die Psychologie-Professorin an der Universität Siegen in Deutschland beschäftigt sich schon länger mit dem Thema und warnt vor voreilig gefassten Vorsätzen.