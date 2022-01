Neujahrsansprache von LH Platter: „Gemeinsam gegen das Virus kämpfen“

Die Einschränkungen, Ängste, Sorgen und psychischen Belastungen hätten den Menschen schwer zu schaffen gemacht. „Aber wir müssen gemeinsam gegen das Virus kämpfen und nicht die Menschen gegeneinander ausspielen“, spricht der Landeshauptmann den tiefen Riss in der Gesellschaft an: „Ich bitte Sie daher: Lassen wir den Hass und die Wut zurück.“ Die Meinungsfreiheit sei zwar ein „elementares Grundrecht unserer offenen, demokratischen Gesellschaft. Wenn aber unterschiedliche Positionen so festgefahren sind, dass es zu verbalen und tätlichen Attacken kommt, dann heißt es einen Gang zurückzuschalten – bei den Worten wie auch bei den Taten. Dann ist es höchst an der Zeit, dass wir Hindernisse ab- und Brücken aufbauen.“