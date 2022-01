Manchester City zog nach Siegtreffer in der Nachspielzeit weiter davon

Manchester City hat mit einem späten Siegestreffer bei Arsenal zum Jahresauftakt der englischen Premier League den elften Erfolg in Serie geholt. Der Spanier Rodri sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit am Neujahrstag für den 2:1-Erfolg des Meisters bei den "Gunners". Mit 53 Punkten führt City die Liga souverän mit elf Zählern vor Chelsea an. Arsenal bleibt mit 35 Punkten Vierter. Chelsea empfängt am Sonntag den Dritten Liverpool zum Spitzenspiel.