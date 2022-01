Ofen löste Brand in Wohnzimmer in Radfeld aus: Bewohner rettete sich

Radfeld – In einem Mehrparteienhaus in Radfeld ist es am Neujahrstag zu einem Brand gekommen. Ein Bewohner (32) hatte nach dem Beheizen seines Schwedenofens seine Wohnung verlassen. Als er zurückkehrte, war das Wohnzimmer bereits voller Rauch. Dem Mann gelang es noch, seine zwei Katzen zu retten und mit ihnen ins Freie zu laufen. Er musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Kufsteiner Krankenhaus gebracht werden.