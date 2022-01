Auto in Flammen: Feuerwehr in Neustift im Stubaital im Einsatz

Das war auch der Reaktion des 40-Jährigen zu verdanken: Er wollte gegen 19.50 Uhr das Auto am Vorplatz seines Wohnhauses umparken, zuvor hatte er es rund einen Monat nicht mehr in Betrieb genommen. Bereits beim Starten bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Um niemanden zu gefährden, fuhr er in eine mehrere Hundert Meter entfernte Wiese und stellte den Wagen ab. Dort dürfte er laut Polizei in Vollbrand geraten sein.