Egle nach furioser Aufholjagd Dritte, Platz zwei für Teamstaffel

Winterberg – Beim Rodel-Weltcup in Winterberg hat Madeleine Egle mit einer beeindruckenden Aufholjagd ihren fünften Podestrang in diesem Winter eingesackt. Die Tirolerin, nur 17. nach dem ersten Lauf, musste am Sonntag nur den Deutschen Natalie Geisenberger und Julia Taubitz, die einen Heimsieg feierte, die Vorfahrt lassen. Zum Abschluss holten Egle, Nico Gleirscher und Thomas Steu/Lorenz Koller Teamstaffel-Platz zwei - für den Rodelverband war es also erneut ein erfolgreiches Wochenende.

Schon bei den Männern und im Doppelsitzer-Bewerb hatte es am Samstag insgesamt vier ÖRV-Podestplätze in Winterberg gegeben. In der Team-Entscheidung musste sich Österreich um 0,358 Sekunden nur Lettland geschlagen geben. Dritter wurden die USA. Deutschland - sonst in jedem Bewerb an diesem Wochenende siegreich - blieb der vierte Platz.