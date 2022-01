Staatsschutz ermittelt nach Coronaleugner-Feier mit Neonazi Küssel

Wien – Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme aus dem Umfeld der Corona-Demos, darunter der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel, sollen am 30. Dezember bei einer Privatfeier alkoholisiert für 2022 eine härtere Gangart bei weiteren Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung angekündigt haben, berichtet "PULS 24" am Sonntag mit Verweis auf ein Video von der Veranstaltung. Laut Wiener Polizei wurden bereits Ermittlungen aufgenommen.

Laut "PULS 24" stammt das Video von der Geburtstagsfeier bei einem "selbst ernannten freien Journalisten", der tief in der Szene der rechten Verschwörungstheoretiker verwurzelt und regelmäßig auf Corona-Demos in Wien anzutreffen sei. "Das nächste Jahr wird nicht lustig werden, liebe Freunde", soll dieser in die Kamera sagen. Das Jahr 2022 werde jedenfalls nicht "easy-cheesy" mit "zweimal um den Ring spazieren und so Blödheiten".