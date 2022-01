Lenkerin wich in Ampass Wild aus und stürzte 40 Meter ab

Ampass – Bei einem Ausweichmanöver ist eine 53-Jährige am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Ampass mit ihrem Auto abgestürzt. Laut Polizei musste die Frau einem Wild ausweichen, woraufhin der Wagen von der Straße abkam und rund 40 Meter in ein Waldstück abstürzte. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen. (TT.com)