Weiterer Cluster mit 17 infizierten Skilehrern in St. Anton

Geringfügig erhöht hat sich mittlerweile die Zahl der infizierten Skilehrer in Kirchberg, zwei Skischulen sind betroffen. 25 positive Tests gab es bis Sonntagabend. Sowohl die positiv getesteten Personen sowie auch alle weiteren SkilehrerInnen dieser beiden Gruppen wurden von der Gesundheitsbehörde umgehend abgesondert. Weil die Skilehrer fast durchwegs in Gemeinschaftsunterkünften leben, erfolgt eine rasche Verbreitung des Virus. Das dürfte auch in St. Anton der Fall sein.

In der Ischgler Après-Ski-Bar „Kitzloch“ bleibt es bei dem Cluster von vier infizierten Mitarbeitern. Wie geht es generell diese Woche weiter? Tirol weist derzeit die meisten Infektionen innerhalb einer Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner auf. Am Montag will sich das Land eingehend mit der Lage befassen, besonders in den Wintersportorten. Tirol steht hier europaweit in der Auslage. „Tirol hat sich bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, allfällige Maßnahmen möglichst einheitlich zu treffen, um keinen Fleckerlteppich in Österreich zu haben, den die Bevölkerung am Ende vielleicht nicht mehr durchschaut“, heißt es dazu vom Land Tirol. (pn)