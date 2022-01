HCI-Match ausgefallen: Schon wieder geht das Virus um

Die Haie treffen sich heute wieder zum Testen, ob das für Dienstag in der Tiwag-Arena angesetzte Nord-Südtirol-Derby gegen den HC Bozen stattfinden kann, steht auch in den Sternen. Vielleicht stünde da zumindest wieder Zach Magwood, der sich beim Fight gegen Salzburgs Ali Wukovits an der Schulter verletzt hat, wieder zur Verfügung. Mit Anton Boruta fällt ein weiterer Legionär ohnehin wegen einer Schulterverletzung noch länger aus.

„Wir hätten nach den positiven Tests nur neun Angreifer und fünf Verteidiger für das Match in Dornbirn zur Verfügung gehabt“, rechnet HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe hoch und fügt abseits der leidigen Corona-Thematik eine Tatsache an, die die Haie seit vielen Jahren in der ICE Hockey League gegenüber der hochkarätigen Konkurrenz begleitet: „Wir haben ein kleines Budget und können keine neuen Spieler hereinbringen.“ Der 37-jährige Kanadier stellt nach den dürftigen Ergebnissen der vergangenen Wochen und dem Rückfall auf Rang neun aber auch klar: „Es ist an der Zeit, zu liefern, und von einigen Imports muss wieder deutlich mehr kommen.“