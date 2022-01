150.000 Euro: Rekordspende für Schwoicher Lilienhof

Kitzbühel, Schwoich – Der VST (Vertreterstammtisch) Kitzbühel spielte kürzlich „Christkind“ und übergab die Rekordsumme in der Höhe von 150.000 Euro an sein nachhaltiges Projekt, den Lilienhof in Schwoich. Der gemeinnützige Verein „Leben und Schaffen am Lilienhof“ betreibt mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern die Landwirtschaft, der Verein ist hier also der „Bauer“. Auf diesem in Österreich einzigartigen Therapie-Bio-Bauernhof geht es aber nicht um das Gewinnen von Milch und Fleisch, sondern hier werden ausschließlich soziale Dienstleistungen „produziert“.