Van der Bellen gegen Hofer steht vor einer Neuauflage

Der Bundespräsident beschäftigte sich in der Neujahrsansprache mit der gesellschaftspolitischen Herausforderung der Pandemie.

Wien – Noch herrscht ein Schweigen in der Hofburg. Die Bundespräsidentenwahl findet erst im Herbst statt. Doch dass Alexander Van der Bellen für eine zweite Periode kandidieren will, damit wird allgemein gerechnet. Nur wann er es sagt, ist offen.

Doch was machen die anderen Parlamentsparteien, wenn Van der Bellen für das höchste Amt im Staate kandidiert? In der ÖVP haben sich schon einige Landeshauptleute (unter anderem Günther Platter) für eine Unterstützung Van der Bellens ausgesprochen. Auch in der SPÖ formierten sich die Unterstützer (zuletzt Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser) des Staatsoberhaupts.