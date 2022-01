Wörgler Künstler Gruber hat eine Passion für die Passion

Von orientalisch über heimatlich bis abstrakt – bis vor zehn Jahren inszenierte Gruber vor allem die berühmteste „Geburtstagsfeier“ der Welt. Die Faszination Weihnachtskrippe liegt in den in akribischer Feinarbeit geschaffenen Details der Szenerie. Jedes erzählt eine eigene kleine Geschichte. „Vor 30 Jahren hab ich meine erste Krippe gebaut. Von da an war ich gefangen“, erinnert sich Gruber, der sich seither im Vorstand des Tiroler Krippenverbands engagiert. Er organisiert Ausstellungen, hält Kurse und ist über die Grenzen Tirols hinweg vernetzt. So hauchen etwa die naturalistischen Figuren der bekannten italienischen Künstlerin Angela Tripi manchen von Grubers Ställen Leben ein.