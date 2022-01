Heiß begehrt: In Pflach kämpfen drei um den Ortschefsessel

Pflach – Demokratie lebt – kann man Bedenkenträgern bedenkenlos entgegenhalten, wenn man die Bereitschaft, sich bei den anstehenden Gemeinderatswahlen einzubringen, erlebt. So ein Ort, in dem sich mehrere Kandidaten bewerben, ist Pflach. BM Helmut Schönherr (71) hat befunden, dass nach mehreren Amtsperioden die Zeit für eine ruhigere Phase in seinem Leben gekommen ist. Auf den vakanten Chefsessel spitzen nun gleich drei Männer.