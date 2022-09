Tiroler Unternehmen in der Krise: „Geht ums nackte Überleben“

Innsbruck – Mit dem Nachlassen der Corona-Krise starteten die Tiroler Unternehmen mit großer Zuversicht in das Jahr 2022. Mit dem Ende der Lockdowns kam die Konsumlaune der Konsumenten zurück, im Laufe des Jahres lösten sich auch Lieferengpässe in vielen Bereichen langsam auf. Verluste aus den beiden Corona-Jahren konnten in den meisten Wirtschaftsbereichen wettgemacht werden. Das österreichische Brutto-Inlandsprodukt lag im zweiten Quartal 2022 bereits um 3,8 Prozent über dem Vor-Corona-Wert von 2019, wie Erhebungen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo zeigen.