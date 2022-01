Rekordjahr bei Unwetterschäden für die Wiener Städtische

Wien – Hagelstürme und Gewitter verursachten 2021 mehr als 48.000 Schäden und ein Schadensvolumen von knapp 200 Millionen Euro, bilanziert die Wiener Städtische über das Vorjahr. Die Erkenntnis: „Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen“, sagt Ralph Müller, Generaldirektor der Versicherung. „Die Hagelunwetter im Juni waren das teuerste Ereignis in den vergangenen 20 Jahren“, so Müller, „die Schadensbilanz der Wiener Städtischen im Vorjahr die höchste in der unserer Unternehmensgeschichte.“ Vor allem im Juni und August 2021 richteten zahlreiche Unwetter Schäden im ganzen Land an. Alleine in Oberösterreich zählt die Versicherung 9500 Schäden in der Höhe von 42 Millionen Euro. In Niederösterreich kam es zu rund 10.000 Schäden und einem Volumen von rund 35 Mio. Euro, Salzburg war mit 18 Mio. Euro bei rund 4400 Schäden betroffen und die Steiermark mit mehr als 5600 Schäden und 13 Mio. Euro.