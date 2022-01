Deutschkurse locken Arbeiter an den Achensee

Achenkirch – Immer mehr Branchen in Tirol sind auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Und auch wenn diese ihren Job gut erledigen, fehlt es oftmals an den nötigen Sprachkenntnissen. Das will man am Achensee nun ändern. Daher haben sich der Tourismusverband Achensee und die GemNova Akademie zu einem tirolweit einzigartigen Projekt zusammengetan: Hotellerie, Gastronomie oder Gewerbebetriebe, die ihren ausländischen Beschäftigten professionelle Deutschkurse ermöglichen, erhalten 50 Prozent der Kosten zurück.