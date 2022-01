Leistungsvereinbarungen bis 2024: Größter Budgetzuwachs für Med-Unis

Die Medizinischen Unis Wien, Graz und Innsbruck haben in der Gesamtbetrachtung von 2013 bis 2024 mit einem Zuwachs von mehr als einem Drittel (33,7 Prozent) die höchste Budgetsteigerung, heißt es aus dem Bildungsressort. Seit 2013 könne die Medizinische Universität Innsbruck ein Plus von 44,3 Prozent, die Medizinische Universität Wien ein Plus von 40,3 Prozent verzeichnen. Auch im Rahmen der Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2022 bis 2024 falle das Plus für die drei Medizinischen Universitäten mit einer Steigerung von 14 Prozent am größten aus. Spitzenreiterin der medizinischen Universitäten sei die Medizinische Universität Graz mit 16,9 Prozent, gefolgt von der Medizinischen Universität Innsbruck mit 15,6 Prozent. Die Medizinische Uni Wien hat 12,6 Prozent mehr.