NEOS-Dorfchef peilt in Mils den Hattrick an

Mils bei Imst – Der Jurist Markus Moser gilt als Österreichs einziger Bürgermeister, der den NEOS zuzuordnen ist. 2010 wurde Moser, Sohn des schon zuvor amtierenden Milser Bürgermeisters Gebhard Moser, zum Dorfchef der kleinen Imster Gemeinde gewählt. Nun tritt er zum dritten Mal mit der Liste „Für Mils“ an und will damit den Hattrick schaffen. Fix ist, dass er zumindest einen Gegenkandidaten haben wird – auch Bernhard Schöpf rittert erneut mit seiner „Zukunftsliste Mils“ um den Bürgermeistersessel. Beide haben sich bereits kurz per Postwurf in den Gemeindehaushalten vorgestellt. Aus dem Rennen ist die bisherige dritte Fraktion, die von Thomas Thurner angeführt wurde. Sie tritt nicht mehr an.