Laut Navi über Piste: Kürzesten Weg von Ehrwald nach Seefeld gefunden

Ehrwald – Gibt’s ja nicht. In Ehrwald konnte man kaum glauben, was sich Sonntagnachmittag nahe der Bergstation der Ehrwalder Almbahn auf 1500 Metern Seehöhe zugetragen hat. Ein Auto mit Augsburger Kennzeichen war mitten auf der Skipiste hängen geblieben. Die Räder hatten sich in den Schnee eingegraben, an ein Freikommen war trotz Geländegängigkeit des SUV nicht mehr zu denken. Die junge Lenkerin war aus dem Ort einem Forstweg gefolgt und immer höher gefahren. Dabei musste sie zweimal die gut besuchte Piste und eine Liftspur queren und sicherlich auch so manches Auge zudrücken, als sie an Fahrverbotsschildern vorbeikam.