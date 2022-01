Corona ließ Tiroler Flugretter seltener in die Luft gehen

Aber nicht nur der ÖAMTC hob 2021 täglich ab, um Menschenleben zu retten. Im Außerfern ist die ARA-Flugrettung schon seit 20 Jahren beim Bezirkskrankenhaus Reutte stationiert. Weitere rote ARA-Helikopter sind in Kärnten unterwegs. Das Unternehmen, das mit dem Kärntner Roten Kreuz kooperiert, gehört zur deutschen DRF-Luftrettungs-Gruppe. Insgesamt absolvierten die rot-weiß-roten Flugrettungs-Profis in Fresach, am Nassfeld und in Reutte 2147 Einsätze, was einen neuen Rekord bedeutet. Nur im wintersportlastigen Außerfern ging, gleich wie beim ÖAMTC im Rest Tirols, die Einsatzzahl leicht zurück. Bei ARA-Reutte um vier Prozent (von 1038 auf 1000 Einsätze). Mit der Aufnahme der Nachtwinden-Aktivitäten im Herbst in Außerfern habe man in der Flugrettung neue Maßstäbe gesetzt, ist ARA-Geschäftsführer Thomas Jank stolz.