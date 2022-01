US-Richter weist Klage zu Babyfoto auf Nirvana-Cover vorerst ab

Los Angeles – Im Streit um das Foto eines nackten Babys auf dem Plattencover des Nirvana-Albums "Nevermind" hat ein Richter in Los Angeles die Forderung des Klägers vorerst abgewiesen. Der heute 30 Jahre alte Mann hatte die ehemaligen Beteiligten an der Grunge-Band verklagt, weil es sich seiner Meinung nach beim Coverfoto um Kinderpornografie handle. Das Bild auf dem Album zeigt ihn als nacktes Baby unter Wasser, wie er in Richtung einer Dollarnote an einem Angelhaken zu schwimmen scheint.