Harald Glööckler bereitet sich auf Einzug ins Dschungelcamp vor

Köln – Für viele ist Harald Glööckler ein Paradiesvogel mit vielen Schönheitsoperationen und schrillem Outfit. Doch aus solchen Bezeichnungen macht sich der durchgestylte Designer schon lange nichts mehr. Dennoch will er auch im Dschungelcamp gut aussehen. Dorthin verschlägt es den 56-jährigen Pfälzer nämlich ab 21. Jänner.

Die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ soll in Südafrika produziert werden. Trotz der Omikron-Coronavirus-Variante. Dass Glööckler RTL zugesagt hat, liegt auch am Lockdown. „Ich saß im Garten und dachte: Da sind uns jetzt aber ganz schön die Flügel geschnitten. Aus der Geschichte musst du raus, du brauchst Öffentlichkeit. Aber was gibt es noch, wo man viele Leute erreicht? Dann kam die Anfrage.“