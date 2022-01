Jobzusage für Ausländer: Beirats-Veto rechtswidrig

Wien – Wenn Ausländer in Österreich arbeiten wollen, müssen sie nicht nur diverse Kriterien erfüllen. Auch der AMS-Regionalbeirat, bestehend aus dem regionalen AMS-Leiter sowie vier Mitgliedern von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung und Gewerkschaft, muss zustimmen.

Die Behörde, die über die Erteilung einer Bewilligung entscheidet, ist nämlich in erster Linie der Leiter der regionalen AMS-Geschäftsstelle. Der Regionalbeirat dagegen ist laut VfGH keine eigenständige Behörde. Und der VfGH sieht in der aktuellen Konstellation das Problem, dass „die tatsächliche Entscheidungsgewalt im Ergebnis dem Regionalbeirat übertragen“ wird. Diese Regelung verstoße gegen das Rechtsstaatsprinzip, da der zuständigen Behörde, also dem regionalen AMS-Chef, die Verantwortung für eine selbstständige Beurteilung einer Beschäftigungsbewilligung entzogen wird. Die Einbeziehung von Beiräten „zur Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen“ sei aber zulässig.