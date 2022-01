Kameradschaft in Reutte blieb in Pandemie auf der Strecke

Schulungen und Leistungsüberprüfungen wurden bei der FWW Reutte trotz Corona so gut wie möglich fortgeführt.

Reutte – Aus der traditionellen Generalversammlung der Reuttener Feuerwehr am Dreikönigstag im Blauen Saal des Hotel Hirschen wurde eine Presseaussendung. Die Corona-Situation zwang zur Absage nicht nur dieser Versammlung. „Seit fast zwei Jahren bestimmt die Pandemie nun schon unser tägliches Leben. Die dynamischen Entwicklungen stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen und bescheren ein ständiges Wechselbad der Gefühle, welches uns auch leider sehr viel Kraft und Energie abverlangt“, erklärt FW-Kommandant Alexander Ammann. Auch das Gemeinschaftsgefühl werde durch die Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Ammann will sich aber eine gewisse Lebensfreude, Optimismus und Zuversicht nicht nehmen lassen. Durch die Corona-Beschränkungen und Social Distancing seien aber die so wichtigen Übungen und Ausbildungen sowie das kameradschaftliche und soziale Miteinander leider weitgehend auf der Strecke geblieben. „Nicht aber die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft“, ist es ihm wichtig zu betonen.