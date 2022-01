Angerberg feilt weiter an neuem Dorfzentrum

Angerberg – Zu den betuchteren Gemeinden zählt Angerberg ja nicht. „Wir kämpfen mit bescheidenen Mitteln“, formuliert es BM Walter Osl. Große Betriebe, die die kommunale Kasse mit Steuerabgaben füllen, gibt es in der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde im Bezirk Kufstein kaum. Dennoch wird man für größere Projekte tief in die Tasche greifen müssen. Im Budget für 2022 sind für die Sanierung des Feuerwehrhauses 150.000 Euro vorgesehen, ebenso viel Geld investiert man in die Außenanlage beim neuen Kindergarten. Insgesamt schlägt der Neubau damit mit zwei Mio. Euro zu Buche. Daneben sind – wie vielerorts – das Straßen- und das (Wander-)Wegenetz „ein Ewigkeitsthema“, führt Osl aus. Ein Glasfasernetz „in allen Zweigen des Streudorfes“ soll die ländlich geprägte Ortschaft zukunftsfit machen. Spätestens seit den Lockdowns samt Home-Office ist nicht mehr zu leugnen, dass die Digitalisierung auch die Arbeitswelt kräftig umkrempeln wird.