Familie Trump im Visier der Ermittler: Donald Jr. und Ivanka vorgeladen

In dem Verfahren geht es um den Vorwurf, die Trump Organization habe den Wert ihrer Immobilien nach Bedarf manipuliert. Beispielsweise wurde ein 70 Stockwerke hohes Bürogebäude in der New Yorker Wall Street laut Washington Post in einer Unterlage für mögliche Kreditgeber mit 527 Mio. Dollar gelistet – und wenige Monate später gegenüber Steuerbeamten mit nur 16,7 Mio. Dollar.