Kopfschütteln über „gestriges Frauenbild“ von Ehrwalder Kandidat

Wängle, Ehrwald – In Ehrwald tritt neben anderen Kandidaten auch Günter Weber, ehemaliger Landesgeschäftsführer der ÖVP und nun von der Volkspartei entfremdet, als Bürgermeisterkandidat an. Seine Aussagen in der TT, warum auf seiner Liste keine Frauen zu finden seien, rufen Widerspruch von Renate Thurner, Bürgermeisterkandidatin in Wängle, hervor. Weber hatte erklärt, dass es zwar viele engagierte Frauen gebe. Diese aber verheiratet, durch Kinder, Haushalt und teilweise Berufstätigkeit gebunden seien. Wenn ein Rest freier Zeit bleibe, dann höchstens für den Pfarrgemeinderat. Er müsse keine Frauen auf seiner Liste haben.