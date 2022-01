Wohnmobil ging am Zirlerberg in Flammen auf: Lenker verletzt

Zirl – Ein Wohnmobil brannte in der Nacht auf Mittwoch am Zirlerberg vor den Augen seines Besitzers völlig aus. Der Besitzer war kurz vor Mitternacht bergwärts unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg.

Der 54-jährige deutsche Lenker hielt beim nächsten Parkplatz an und versuchte, das Feuer im Motorbereich selbst zu löschen, was ihm aber nicht mehr gelang. Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Fahrzeug über. Bei dem Löschversuch verletzte sich der Deutsche an der rechten Hand.