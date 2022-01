BAWAG-Großaktionär GoldenTree will Aktien um 300 Mio. Euro verkaufen

Wien – Der größte BAWAG-Aktionär wirft Aktien um knapp 300 Mio. Euro auf den Markt und will seine Beteiligung damit um mehr als die Hälfte reduzieren. Der US-Hedgefonds GoldenTree biete institutionellen Investoren 5,5 Millionen BAWAG-Aktien an, teilte die mit der Platzierung beauftragte Investmentbank am Mittwochabend mit. Das Paket, das knapp 6,2 Prozent an der BAWAG entspricht, hat zum Schlusskurs vom Mittwoch an der Wiener Börse einen Wert von 298 Mio. Euro.