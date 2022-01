32-Jähriger bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Ein 32-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Innsbruck verletzt, berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 16.20 Uhr auf der Bachlechnerstraße unterwegs und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein, um anschließend in den Mitterweg zu fahren. Weil er sah, dass sich im Gegenverkehr Feuerwehrautos näherten, blieb er allerdings stehen.