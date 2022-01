Schwung auf Schwung mit Brem: Eine Weltcup-Blase, die leider durchlässig ist

Die Athleten müssen ihr Energie-Level hoch halten oder wie die Slalom-Herren (5 Rennen in 4 Wochen) noch weiter hochfahren. Aus Angst, in dieser entscheidenden Phase ihrer Saison etwas aufzuschnappen, haben sie im Jänner ohnehin schon immer aufs Händeschütteln und Ähnliches verzichtet. Buffets und Menschenansammlungen in Hotels bereiten aktuell ein zusätzlich ungutes Gefühl – mehr als schon gewohnt zu dieser Zeit im Jahr.

Dass die FIS und deren Veranstalter die Ski-Teams in Hotels zusammen mit Urlaubern unterbringen, ist für mich in Anbetracht der aktuellen Situation und im Hinblick auf die bald stattfindenden Olympischen Spiele unverständlich. Die Mannschaften, die wie üblich auf viele verschiedene Hotels aufgeteilt werden, könnten doch auch in einigen wenigen untergebracht werden und dadurch in einer „Bubble“ unter sich bleiben. Die Blase könnte auch außerhalb des Renngeländes besser aufrechterhalten bleiben.