Anwälte von Epstein-Vertrauter Maxwell fordern neues Verfahren

New York – Nach dem Bekanntwerden der Missbrauchserfahrungen eines Geschworenen im Prozess gegen die Vertraute des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, haben deren Anwälte ein neues Verfahren gefordert. Maxwells Anwälte erklärten am Mittwoch gegenüber dem Gericht in New York, dass Äußerungen des Geschworenen "unwiderlegbare Gründe für ein neues Verfahren" darstellten. Dieser hatte sich seit Maxwells Verurteilung in Interviews über die Beratungen der Jury geäußert.