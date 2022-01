Kobayashi gewinnt Vierschanzentournee, Huber triumphiert in Bischofshofen

Bischofshofen - Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat wie vor drei Jahren die Vierschanzen-Tournee gewonnen, den erneuten Grand Slam mit Siegen in allen Bewerben aber verpasst. Der 25-Jährige musste sich am Donnerstag in Bischofshofen beim ersten Weltcupsieg von Daniel Huber mit Rang fünf begnügen. Huber sorgte für den ersten österreichischen Tournee-Tageserfolg seit 30. Dezember 2016. In den Gesamtwertung war Jan Hörl als Achter bester Österreicher.