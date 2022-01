Regisseur Peter Bogdanovich mit 82 Jahren gestorben

Los Angeles – US-Regisseur Peter Bogdanovich, der durch Filme wie „The Last Picture Show" und „Paper Moon" bekannt wurde, ist tot. Der Filmemacher starb nach Angaben seiner Tochter Antonia Bogdanovich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles, wie die New York Times und der Hollywood Reporter berichteten. Sein Sprecherteam betätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Regisseurs. Bogdanovich wurde 82 Jahre alt.